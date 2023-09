Ex-Weltmeister zum FC Sevilla Sergio Ramos kehrt zu seinem Jugendverein zurück

Sevilla-Fans pfiffen ihn aus, Vereinsführung hatte Bedenken

Wenn er als Real-Spieler ins »Sanchez Pizjuan« zurückkehrte, wurde das mit gellenden Pfeifkonzerten begleitet. Immer wieder legte er sich zudem mit dem Publikum an. Wohl auch deshalb hatte die Vereinsführung von Sevilla bedenken bei dem Transfer. Ramos hatte sich früh angeboten, aber in Sevilla fürchtete man, dass die Fans ihn ablehnen würden. Zudem standen bereits fünf Innenverteidiger zur Verfügung. So wurde Ramos zwischenzeitlich immer wieder mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

An Liebesbekundungen für Sevilla und die Region Andalusien mangelte es von Ramos Seite aus jedenfalls nicht. Immer wieder feierte er Siege mit dem traditionellen Stierkampftuch »Muleta«. Einmal kündigte er an: »Am Tag meiner Beerdigung werde ich mit den Fahnen von Real Madrid und Sevilla begraben.«