Der spanische Nationalspieler Sergio Ramos will angeblich Real Madrid verlassen. Der Kapitän habe um die Freigabe für einen ablösefreien Wechsel nach China gebeten. Das sagte Präsident Florentino Pérez dem spanischen Radiosender Onda Cero. Eine Bestätigung von Ramos gab es zunächst nicht.

"Wir haben uns in meinem Büro getroffen, und er sagte mir, dass er ein sehr gutes Angebot von einem chinesischen Team hat. Aber sie wollen nicht für den Transfer bezahlen", sagte Pérez, der einen solchen Deal ausschließt: "Es ist unmöglich für Real, seinen Kapitän umsonst gehen zu lassen." Um welchen chinesischen Klub es sich handelt, wurde nicht bekannt.

Der Vertrag von Ramos bei Real läuft eigentlich noch bis 2021. Er spielt seit 2005 bei Real, stand aber nach einer enttäuschenden Saison in der Kritik. In der Liga reichte es für die Madrilenen nur zu Platz drei, in der Champions League scheiterten die Königlichen bereits im Achtelfinale an Ajax Amsterdam.

Mit dem Klub feierte Ramos viermal den Sieg in der Champions League, vier spanische Meisterschaften, zwei Pokalsiege, zwei Supercupgewinne. Viermal wurde er mit Real Klubweltmeister. Persönlich wurde er vier Mal zum besten Verteidiger der Liga gewählt.