AC Mailand hat in der abgelaufenen Saison zum ersten Mal seit elf Jahren den Titel in der italienischen Serie A gewonnen. »Wir fühlen uns geehrt, Teil der glanzvollen Geschichte des AC Mailand zu sein und freuen uns darauf, eine Rolle im nächsten Kapitel des Vereins zu spielen, wenn er an die Spitze des italienischen, europäischen und weltweiten Fußballs zurückkehrt«, sagte RedBird-Gründer und Managing Partner Gerry Cardinale in einer Erklärung.