Atalanta Bergamo hatte die vergangene Saison in der Serie A auf dem achten Platz beendet. In der Europa League waren die Italiener im Viertelfinale an RB Leipzig gescheitert. Innenverteidiger Palomino war dabei Stammspieler des norditalienischen Klubs. Er spielt seit 2018 in Bergamo. Die neue Saison der Serie A startet am 13. August.