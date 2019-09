In der italienischen Serie A ist schon wieder ein Fußballspiel wegen rassistischer Rufe der Zuschauer unterbrochen worden. Schiedsrichter Daniele Orsato ließ die Partie zwischen Atalanta Bergamo und der AC Florenz nach einer halben Stunde für mehrere Minuten pausieren.

Florenz-Profi Dalbert Henrique hatte den Schiedsrichter angesprochen, weil er zuvor offenbar von den gegnerischen Fans rassistisch beleidigt worden war. Orsato ließ erst weiterspielen, nachdem über die Stadionlautsprecher verlesen wurde, dass die Partie erst fortgeführt werde, wenn die Rufe aufhören würden. Nach der Durchsage waren Pfiffe im Stadion zu hören.

Probleme im italienischen Fußball

In Italien wurden in den vergangenen Wochen wiederholt Spiele unterbrochen, weil Spieler rassistisch beleidigt worden waren. Während des Spiels in Calgiari schallten Inter-Zugang Romelu Lukaku vor drei Wochen Affenlaute und Schmährufe entgegen. Danach sorgten Fans von Lukakus Klub für Empörung, weil sie in einem offenen Brief behaupteten, dies sei gar kein Rassismus.

Fifa-Präsident Gianni Infantino meldete sich im italienischen Fernsehen zu Wort. Die Situation sei "sehr ernst" und müsse solange bekämpft werden, bis rassistische Gesänge aufhörten, sagte er dem Sender Rai.

Rassismus müsse mit Bildung, Verurteilung und Diskussionen bekämpft werden, sagte Infantino. "Wir können keinen Rassismus in der Gesellschaft oder im Sport haben. In Italien hat sich die Situation nicht verbessert, und das ist sehr ernst. Man muss die Verantwortlichen identifizieren und aus den Stadien werfen", sagte er. Es dürfe keine Angst davor geben, Rassisten zu verurteilen.

Ribérys Premierentor

Nach der Spielunterbrechung erzielte der ehemalige Bayern-Spieler Franck Ribéry sein erstes Tor für Florenz. Eine Flanke von der rechten Seite verwandelte er direkt im rechten Eck (66. Minute). Zuvor hatte Federico Chiesa (24.) Florenz in Führung gegangen.

Paolo Magnini/EPA-EFE/REX Grund zum Jubeln hatte in Bergamo nach rassistischen Beleidigungen eigentlich niemand

Zum Sieg reichte es dennoch nicht: Mit zwei späten Treffern von Josip Ilicic (84.) und Timothy Castagne (90.+5) glich Atalanta noch aus. Florenz bleibt durch den verpassten Sieg Tabellenletzter. Atalanta, das in der Champions League unter der Woche 0:4 gegen Dinamo Zagreb verloren hatte, ist Sechster.