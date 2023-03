Erster Ligasieg für Cremonese seit 1996

Für Aufsteiger Cremonese war es dagegen in der ersten Serie-A-Saison seit 1996 der erste Sieg nach zuvor neun Unentschieden und 14 Niederlagen.

Frank Tsadjout hatte den Klub in der 17. Minute in Führung gebracht, die Roma in der 71. Minute durch Leonardo Spinazzola ausgeglichen. Den Siegtreffer erzielte Angreifer Daniel Ciofani in der 83. Minute per Foulelfmeter. Roma-Keeper Rui Patrício hatte zuvor David Okereke zu Fall gebracht. Cremonese rückt durch den Erfolg auf den 19. und vorletzten Platz vor.

Bereits Anfang Februar hatte Rom gegen Cremonese eine überraschende Niederlage hinnehmen müssen. Damals verlor man sogar vor heimischer Kulisse 1:2 im Viertelfinale des italienischen Pokals.