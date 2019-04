Achter Meistertitel in Folge Juventus tröstet sich mit historischem Rekord

Vier Tage nach dem überraschenden Ausscheiden im Champions-League-Viertelfinale gegen Ajax Amsterdam hat sich Juventus die italienische Meisterschaft gesichert. Beim 2:1-Sieg (1:1) gegen die AC Florenz sorgten Linksverteidiger Alex Sandro (37. Minute) und ein Eigentor von Fiorentina-Kapitän Germán Pezzella (53.) für die vorzeitige Entscheidung in der Serie A. Zuvor war Juve durch ein Tor von Nikola Milenkovic in Rückstand geraten (6.).

Zum achten Mal in Folge haben die Turiner die Saison an der Spitze der italienischen Liga abgeschlossen. Das gelang bisher noch keinem Klub in den europäischen Top-5-Ligen. Nach 33 Spielen hat Juve 20 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten SSC Neapel und ist damit nicht mehr einzuholen.

Luca Bruno/DPA Cristiano Ronaldo (links) von Juventus im Duell mit Kevin Mirallas von der Fiorentina.

Die meisten Treffer auf dem Weg zum Titel erzielte der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo (19 Tore in 26 Einsätzen), der vor der Saison nach Turin gewechselt war. Der fünfmalige Weltfußballer hat nun sowohl in England mit Manchester United, in Spanien mit Real Madrid als auch in Italien die Meisterschaft gewonnen.

Für Juventus gab es doppelten Grund zur Freude: Das Frauenteam sicherte sich ebenfalls die Meisterschaft in der Serie A. Es war der zweite Titel in Folge für Juve. Mit einem 3:0-Sieg gegen Verona entschieden die Turinerinnen den Titelkampf mit Florenz, das seinerseits gegen die AS Rom gewann und die Saison mit nur einem Punkt Rückstand auf Juventus beendete.