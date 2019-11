In der Serie A sind Zuschauer erneut durch rassistisches Verhalten im Stadion aufgefallen. Beim Heimspiel von Hellas Verona waren von den Rängen wiederholt Affenlaute zu hören, mit denen die Aktionen von Brescia-Stürmer Mario Balotelli begleitet wurden. In der 54. Minute nahm der 29-Jährige den Ball im laufenden Spiel an der Eckfahne in die Hand und schoss ihn auf die Tribüne, von der die Rufe kamen, und erhob den Zeigefinger in Richtung der Zuschauer.

Balotelli wollte die Partie scheinbar abbrechen, verließ das Feld. Das Spiel wurde minutenlang unterbrochen. Seine Mitspieler und auch die Gegner redeten auf den ehemaligen Nationalspieler ein, der schließlich weiterspielte. Die Partie ging nach gut vier Minuten beim Stand von 1:0 für Verona weiter.

Am Ende gewann das Heimteam 2:1, doch Balotelli erzielte in der 85. Minute mit einem sehenswerten Schuss aus 20 Metern in den Winkel den letzten Treffer der Partie. Das Tor bejubelte er nicht.

Balotelli wurde schon oft rassistisch angefeindet

In den vergangenen Monaten waren in Italien mehrere Spiele wegen rassistischer Vorfälle unterbrochen worden. Angesichts der anhaltenden Diskriminierungen in Stadien setzt der italienische Verband nun auf die Hilfe des Videobeweises. Mit dem VAR sollen in Zukunft nicht nur Schiedsrichterentscheidungen überprüft werden, sondern auch auffällig gewordene Zuschauer identifiziert werden.

Balotelli hatte in seiner Karriere oft mit rassistischen Anfeindungen zu kämpfen. Bei seiner ersten Serie-A-Station Inter wurde er von Juventus-Fans beleidigt, im Trikot der AC Mailand wurde er in Rom gleich mehrfach Opfer von rassistischen Zwischenrufen. Auch bei seinen Engagements im Ausland erfuhr der Sohn ghanaischer Eltern rassistische Beleidigungen im Stadion. Bei seinem vorherigen Engagement in Nizza kam es beim Gastspiel in Bastia zu Vorfällen.