Ein weiterer Gewaltakt erschüttert den italienischen Fußball: Vittorio Boiocchi, berüchtigter Ultra-Anführer der Curva Nord von Inter Mailand, ist am Samstagabend auf offener Straße am Stadtrand der lombardischen Metropole erschossen worden. Laut Polizeiangaben ist der 69-Jährige von fünf Schüssen getroffen worden und kurz nach seiner Einlieferung in das Krankenhaus von San Carlo gestorben.