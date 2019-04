7,69 Sekunden Long erzielt schnellstes Tor der Premier-League-Geschichte

7,69 Sekunden waren am 35. Spieltag in Watford gespielt, da trafen die Gäste aus Southampton bereits zur Führung - schneller gelang das noch keinem Team in der Geschichte der Premier League. Verantwortlich für diesen Blitzstart war der irische Nationalstürmer Shane Long. Direkt nach dem Anstoß warf er sich in einen langen Ball des Gegners und lupfte den Abpraller über Watfords Torwart Ben Foster. Die Spiele laufen noch.

Mit seinem Tor brach Long einen Rekord, der seit dem Jahr 2000 Bestand hatte. Damals traf Ledley King nach 9,82 Sekunden für Tottenham Hotspur gegen Bradford.

Die Bestmarke für das schnellste Tor der Bundesliga halten der Hoffenheimer Kevin Volland (2015) und Leverkusens Karim Bellarabi (2014) mit jeweils neun Sekunden. In der spanischen Primera División traf Joseba Llorente für Real Valladolid 2008 nach 7,22 gegen Espanyol Barcelona. In Italiens Serie A war Piacenzas Paolo Poggi 2001 nach 8,1 Sekunden gegen die AC Florenz erfolgreich.