Sheffield United in der Premier League Hipster aus Stahl

Chris Wilder fand ein verdorbenes Klima vor, als er vor drei Jahren nach Hause kam. "Die Spieler hassten die Fans, die Fans hassten die Spieler", beschrieb er den Zustand von Sheffield United bei seinem Amtsantritt als Trainer im Mai 2016.

Der Traditionsverein aus der alten Stahlarbeiter-Hochburg stand so schlecht da wie seit den frühen Achtzigerjahren nicht mehr, hatte die Drittligasaison gerade auf dem elften Platz beendet. Wilder, in Sheffield geboren, seit seiner Kindheit Fan und in seiner aktiven Zeit Spieler des Klubs, hatte eine schwere Aufgabe vor sich. Er sollte seinen Heimatverein aus der Depression führen.

Getty Images Trainer Chris Wilder dankt den Fans

Welchen erstaunlichen Job der 52-Jährige geleistet hat, war am Samstagmittag zu sehen, und auch zu hören. "Millionen Menschen aus der ganzen Welt schauen dieses Spiel!", rief der Stadionsprecher an der Bramall Lane vor der Partie gegen den FC Liverpool. Die Zuschauer waren bei Torchancen so laut, dass auch Stahl erzittern würde. Und als sich die Mannschaft nach dem unglücklichen 0:1 gegen Jürgen Klopps Champions-League-Sieger vom Publikum verabschiedete, brüllten die Zuschauer: "United! United! United!" Wo früher Hass war, sind jetzt Trotz und Zuversicht.

Rückkehr nach zwölf Jahren

Die erwartete Niederlage gegen den weiter makellosen Tabellenführer ändert nichts an der bemerkenswerten Heimatgeschichte aus South Yorkshire mit Wilder in der Hauptrolle. Innerhalb von drei Jahren hat er den Verein aus der dritten Liga in die Premier League geführt. Nach zwölf Jahren Abwesenheit sind die "Blades", die Klingen, zurück in der Liga, die von Millionen Menschen auf der ganze Welt geschaut wird. Dort, wo sie nach eigener Auffassung hingehören.

Laurence Griffiths/Getty Images Die Sheffield-Anhänger bangen wieder mit ihrem Team

Der Saisonstart verlief ermutigend für den Klub aus der "Steel City". Es gab Siege gegen Crystal Palace und Everton und einen gefühlten Sieg bei Chelsea mit einem 2:2 nach 0:2-Rückstand. Auch gegen Liverpool zeigte die Mannschaft, dass sie "aus Stahl geschmiedet" ist, wie es das Vereinsmotto besagt, und Chancen auf den Klassenerhalt hat. Sheffield hielt die Partie bis zum Ende offen, einzig ein Fehler des von Manchester United geliehenen Torwarts Dean Henderson machte den Unterschied. Er ließ einen Schuss von Georginio Wijnaldum durch die Beine rutschen.

Wilder vertraut dem britischen Block

Trainer Wilder kam über verschiedene Klubs aus unteren Ligen zurück in die Heimat und ist ein spezieller Typ. Mit seinen grauen Haaren, dem runden Gesicht und dem schwarzen Trainingsanzug entspricht er dem Klischee des britischen Oldschool-Trainers. Dazu passen seine brutale Ehrlichkeit und seiner Arbeiter-Attitüde. Er ist keiner, der seine Spieler dafür lobt, dass sie alles geben. Das ist für ihn das Mindeste, das stellt er in Interviews auch genau so klar. Die Zusammensetzung seines Teams macht das Klischee komplett. Wilder vertraut fast ausschließlich Briten. Die Startelf gegen Liverpool bestand aus fünf Engländern, drei Iren, zwei Schotten und einem Nordiren.

Doch der Trainer ist mehr als das, was man in England einen "proper football man" nennt, also ein Haudegen konservativer Prägung. Er ist ein Innovator, der sich sogar mit Pep Guardiola messen kann. Wie der Datendienst Opta errechnet hat, hat von allen Klubs in den ersten vier englischen Ligen nur Manchester City seit Beginn der Saison 2016/2017 öfter gewonnen als Sheffield United. Die Wahl zum Trainer des Jahres im Frühjahr gewann Wilder vor Guardiola.

Niederlagen mit Humor genommen

Die größte Innovation des Heimkehrers sind die Innenverteidiger, die sich immer wieder in den Angriff einschalten, wie es normalerweise Außenverteidiger tun. Sie überholen das Mittelfeld links und rechts, stoßen zum Teil bis an die gegnerischer Grundlinie vor und schaffen so Überzahl-Situationen auf den Flügeln. Mit diesem Manöver mischen die "Blades" die Premier League auf. Die "Overlapping Centre Backs" könnte auch eine Hipster-Band sein, die es auf die Hauptbühne eines großen Festivals geschafft hat, schrieb neulich das Portal "The Athletic".

Das Publikum an der Bramall Lane genießt die Premier League (während der Stadtrivale Sheffield Wednesday in der zweiten Liga festsitzt) und nimmt auch Niederlagen mit Humor. Als Liverpools Fans ihre Mannschaft gegen Ende als "Champions of Europe" besangen, antworteten sie: "Champions of League One, you'll never sing that".

Die heimischen Zuschauer gingen mit der Gewissheit in den grauen Nachmittag hinaus, gegen die beste Mannschaft des Kontinents mithalten zu können. Auch Wilder nahm sicher positive Erkenntnisse aus der Partie mit. Oder?

Er saß mit ernstem Gesicht auf der Bühne im Pressesaal und sagte: "Wenn wir ein bisschen mehr Qualität gehabt hätten, hätten wir den Europapokalsieger schlagen können. Wir haben eine goldene Gelegenheit verpasst." Dass seine Spieler alles geben, das ist für ihn das Mindeste.