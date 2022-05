Premier League Verband untersucht Fackelwurf von Evertons Richarlison

Richarlison hatte nach seinem Treffer im Goodison Park in der 46. Minute eine blaue Pyrofackel vom Rasen aufgehoben und auf die Ränge zurückgeworfen. Wo diese landete, ist unklar. Der BBC zufolge habe der brasilianische Nationalspieler die Fackel in einen Bereich außerhalb des Spielfeldes geworfen, in dem sich keine Fans befunden hätten. Pyrotechnik ist in englischen Fußballstadien verboten.