Beim Skandalspiel zwischen England und Kamerun im WM-Achtelfinale (3:0) hat Schiedsrichterin Qin Liang wohl eine größere Rolle gespielt, als bisher bekannt war. Laut einem Bericht der englischen Tageszeitung "The Telegraph" hat die Chinesin zweimal den Video-Assistenten (VAR) überstimmt - mutmaßlich um zu verhindern, dass die Kamerunerinnen aus Protest den Platz verlassen. Auch Aussagen von Fifa-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina deuten darauf hin.

Nach einem Foul der Kamerunerin Alexandra Takounda kurz vor Schluss an Englands Kapitänin Steph Houghton soll der Video-Assistent die Rote Karte empfohlen haben. Qin Liang beließ es aber bei Gelb. Zuvor soll sich die Unparteiische auch bei einer anderen kniffligen Szene zugunsten Kameruns entschieden haben: Ninon Abena hatte Fran Kirby im Strafraum zu Fall gebracht. Der Video-Assistent schritt ein und soll laut "Telegraph" auf Strafstoß plädiert haben. Doch Qin Liang entschied: kein Elfmeter. Wohl, um einen Spielabbruch zu verhindern.

Wegen Entscheidungen gegen sich hatte das kamerunische Team gedroht, aus Protest das Feld zu verlassen. Vor dem 1:0 der Engländerinnen gab die Schiedsrichterin einen indirekten Freistoß im Strafraum nach einem Rückpass. Das 2:0 sei nach einer Abseitsstellung gefallen, war der Vorwurf der Afrikanerinnen. Danach musste die kamerunische Kapitänin Gabrielle Aboudi Onguéné ihre Teamkolleginnen vom Weiterspielen überzeugen.

Als nach dem Seitenwechsel ein Treffer Kameruns wegen Abseits annulliert wurde, zögerten die Spielerinnen erneut, die Partie fortzusetzen.

Die Fifa dementiert nicht

Auf den Fall angesprochen sagte Pierluigi Collina, Schiedsrichterchef des Weltverbands Fifa, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz: "Es ist ein Missverständnis, dass die letzte Entscheidung immer beim VAR liegt. So war es auch beim Spiel England gegen Kamerun, dort hat die Schiedsrichterin am Ende die Entscheidungen getroffen." Damit bestätigte der Italiener das eigenmächtige Handeln von Qin Liang.

FRANCK FIFE / AFP Schiedsrichterchef der Fifa: Pierluigi Collina

Auf Nachfrage, ob diese Entscheidungen getroffen wurden, damit die Kamerunerinnen nicht das Feld verlassen, antwortete Collina: "Das ist nicht Teil dieser Präsentation." Dementieren wollte die Fifa also nicht.

Dass eine Schiedsrichterin oder ein Schiedsrichter absichtlich eine Fehlentscheidung trotz anderer Hinweise vom Video-Assistenten trifft, um eine Partie vor dem Abbruch zu bewahren, ist bisher noch nie öffentlich geworden. Die Fifa soll Qin Liangs Entscheidungen für "gut" befunden haben, heißt es im "Telegraph".