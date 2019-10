Ski-Alpin Auftakt mit drei Fragezeichen

Die Wetteraussichten sind blendend. Am Wochenende sind für das hintere Ötztal 18 Grad und Sonnenschein angesagt, für den Rettenbachgletscher oben auf 3000 Metern noch immer sechs Grad. Plus. Wenn am Samstag wie jedes Jahr Ende Oktober hoch über Sölden der alpine Ski-Weltcup in die neue Saison startet, werden die Kameras wie so oft malerische Bilder liefern.

Andere Prognosen sind schwerer zu treffen, es sind vor allem drei Ungewissheiten, mit denen man sich in der Ski-Szene in den vergangenen Tagen beschäftige. Wer wird der Thronfolger von Marcel Hirscher? Wer übernimmt im Jahr eins nach Felix Neureuther die Führungsfigur im DSV-Team? Und wie geht es mit dem Skisport langfristig in Zeiten des Klimawandels weiter?

Fakt ist, dass mit Hirscher, Neureuther und dem Norweger Aksel Lund Svindal bei den Männern nicht nur drei erfolgreiche Rennläufer, sondern vor allem äußerst charismatische Persönlichkeiten ihre Karriere beendet haben. Ein Vakuum, das es nun zu füllen gilt. Aus sportlicher Sicht gelten Svindals Landsmann Henrik Kristoffersen und der Franzose Alexis Pinturault als erste Anwärter auf die Nachfolge von Hirscher, der achtmal in Folge den Gesamt-Weltcup gewonnen hatte.

"Ein ganz normaler Prozess"

Aber ob sie auch als echte Typen so mitreißen werden, als kantige Charaktere mit großer Aura? Eine Frage, die Wolfgang Maier eher entspannt sieht. "Das war doch in der Vergangenheit auch immer so", sagte der DSV-Sportdirektor vor einer Woche im Gespräch mit dem SPIEGEL.

"Jedes Mal, wenn eine charismatische Figur die Karriere beendete, war das Wehklagen groß und hieß es, so einer komme nicht mehr nach", so Maier: "Wenn nach Hermann Maier jemand gesagt hätte, da kommt ein noch besserer Typ wie der Hirscher, der achtmal den Weltcup gewinnt, den hätte man den doch für verrückt erklärt. Die einen hören auf, neue wachsen nach. Ein ganz normaler Prozess."

Auch den Rücktritt der DSV-Gallionsfigur Neureuther, der am Samstag erstmals als ARD-Experte im Einsatz ist, bewertet Maier als Möglichkeit zu einem Neuanfang. "Ich sehe es eher positiv, dass sich nach dem Rücktritt der Führungsfigur Felix für die jungen Läufer eine Chance ergibt, sich selbst zu entwickeln und die Lücke zu füllen."

Hinder/DPA Felix Neureuther gibt sein Debüt als TV-Experte

Sportlich sind die Ziele in einer Saison ohne WM und Olympia klar: Der nach seinem Kreuzbandriss vor elf Monaten wieder genesene Thomas Dreßen soll sich in den Top Ten der Abfahrer behaupten, Stefan Luitz im Riesenslalom unter den besten Fünf, vielleicht ist sogar mehr drin.

Aber ob sie sich auch in der Außendarstellung als gestandene Persönlichkeiten etablieren, weil sie neben den Erfolgen wie Neureuther als mündige Athleten kantig und kompromisslos ihre Meinung sagen und gerne auch anecken? Fritz Dopfer? Josef Ferstl? Wer hat da das Zeug zur Gallionsfigur des deutschen Skisports? Im Moment ist da noch Luft nach oben.

Viktoria Rebensburg mit dem größten Potential

Aus sportlicher Sicht müsste Viktoria Rebensburg die Führungspersönlichkeit im deutschen Team sein. Seit einem Jahrzehnt absolute Weltspitze, Olympiasiegerin 2010, zweimal WM-Silber, dazu 17 Weltcupsiege und weitere 30 Podiumsplätze.

Doch die 30-Jährige konzentriert sich ganz auf den Sport. Viel Buntes aus ihrem Privatleben gibt sie nicht preis, was auch völlig legitim ist, nicht jeder muss sich öffentlich so offensiv in Szene setzen wie einst Maria Höfl-Riesch, im Gegenteil. Rebensburg hat einfach wenig Ambitionen, sich schillernd und voll Glamour zu präsentieren, sie will das tun, was sie gut kann, nämlich Skifahren.

Doch wie lange geht das überhaupt noch? Skifahren? Weltcuprennen in Mitteleuropa? Der Klimawandel beschäftigt und spaltet die alpine Gemeinschaft. Erhitzte Diskussionen gab es nicht nur wegen der absurd anmutenden Bilder der vor einer Woche bei Kitzbühel aus Altschnee präparierten 60 Meter breiten Skipiste für Hobbyläufer.

Video DPA

Peter Schröcksnadel, der umtriebige Präsident des Österreichischen Skiverbands findet ja überhaupt zum Thema Erderwärmung, da werde "viel Panik gemacht". Und dass er überzeugt sei, dass der Skisport "keinerlei Schwierigkeiten bekommen" werde.

Was nicht nur Felix Neureuther ganz anders sieht: "Laut Donald Trump und Peter Schröcksnadel gibt's ja keinen Klimawandel. Dabei sieht man ihn nirgends besser als an den Gletschern." Und auch Wolfgang Maier widerspricht dem ÖSV-Chef: "Das Thema beschäftigt uns alle intensiv, man kann und darf den Klimawandel nicht wegdiskutieren. Das Ausmaß, in dem die Gletscher zurückgehen, ist erschreckend."

Das Eis schmilzt dahin

Allein der Rettenbachferner, auf dem seit dem Jahr 2000 der Ski-Weltcup in den Winter startet, schrumpfte in den vergangenen Jahren deutlich, manchmal sind es nur fünf pro Jahr, in anderen 30. Als der US-Skistar Ted Ligety hier vor einem Jahr mit der Gondel auf den Berg fuhr, wähnte er sich oben angekommen in einer "Mondlandschaft".

Die Aussichten für Sölden am Wochenende: Strahlend sonnig. Für den Skisport der Zukunft: Zweifelhaft und eher trüb.