Am Kronplatz feierte Shiffrin ihre Weltcup-Siege Nummer 83 und 84 und stieg bereits am Dienstag zur alleinigen Rekordhalterin bei den alpinen Damen auf. Hält sie ihre Topform, dürfte sie in dieser Saison auch noch den Allzeitrekord von Ingemar Stenmark mit 86 Siegen knacken.

Auf diese Rekordjagd angesprochen, erklärte Shiffrin ihre Müdigkeit mit ihrer Periode.

Die ORF-Moderatorin zeigte Verständnis. Der Übersetzer des Senders schien mit der Situation jedoch überfordert. Aus den englischen Worten »I'm kind of in an unfortunate time of my monthly cycle« konstruierte er den deutschen Satz : »Es ist sehr anstrengend. Ich komme nicht einmal zum Radfahren, was ich jeden Monat mache.«