Bartra ist der Einzige, der im Krankenhaus landet, der Einzige, der am nächsten Tag nicht im Kader für das Spiel gegen Monaco stand.

»Wahnsinn«, sagt Passlack erneut, »im Nachhinein hätte man sagen müssen, wir verlegen das Spiel.«

Entfremdung zwischen Watzke und Tuchel

Verlegt wurde die Partie zwar, allerdings um nicht mal 24 Stunden. Deshalb sei »viel kaputtgegangen«, sagt Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in der Doku, auch in seinem Verhältnis zum damaligen Trainer Thomas Tuchel.

Noch heute ist offen, was genau am Morgen nach dem Anschlag passierte. Laut Passlack sei jeder Spieler in einer Sitzung gefragt worden, ob er spielen wolle. »Jeder, der in dem Bus saß, hat gesagt, dass es nicht richtig ist, an dem Tag zu spielen.« Aber jeder habe letztlich zugesagt. »An dem Tag kam so viel auf uns zu«, begründet Passlack seine Entscheidung, die er heute für falsch hält.