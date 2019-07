Doppelter Aufstieg Piqué-Klub FC Andorra erhält Startplatz in der dritten spanischen Liga

Der FC Andorra spielt ab sofort in der dritten spanischen Liga. Das gab der spanische Fußball-Verband RFEF bekannt, der den Startplatz zuvor ausgeschrieben hatte. Kurios: Sportlich hat sich der Klub dafür gar nicht qualifiziert. Er war erst zur aktuellen Saison in die Viertklassigkeit aufgestiegen.

Möglich geworden ist diese ungewöhnliche Beförderung durch den erneuten Abstieg des CF Reus, der erst in der Vorsaison von der zweiten Liga in die Drittklassigkeit strafversetzt worden war. Der Verein konnte eine bis zum 17. Juli geforderte Bürgschaft von 200.000 Euro nicht hinterlegen und musste daraufhin in die vierte Liga absteigen.

Der FC Andorra, der Klub des prominenten Besitzers Gerard Piqué, Verteidiger des FC Barcelona, brachte die geforderten 452.022 Euro für die Teilnahme in der Segunda B auf. Zamora, Real Jaén, Linares Deportivo und der FC Intercity hatten sich ebenfalls auf den vakanten Platz beworben.

Für den FC Andorra, den Klub aus Andorra la Vella, sprach unter anderem, dass er wie Reus dem katalanischen Fußballverband und somit der gleichen Staffel angehört. Die dritte Spielklasse ist in Spanien in vier Staffeln unterteilt. Von den Mitbewerbern ist nur der FC Intercity aus der Region Alicante der gleichen Staffel zugeordnet.

Sollte sich durch den Wechsel in der Liga nichts am Spielplan ändern, wird der FC Andorra sein erstes Spiel in der neuen Liga bei Espanyol Barcelona bestreiten. Zwischen dem Stadtrivalen des FC Barcelona und Andorra-Besitzer Piqué besteht ein besonderes Spannungsverhältnis. Auch Barcelona B, die Reservemannschaft des FC Barcelona, spielt in der gleichen Liga.