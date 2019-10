In der ersten spanischen Liga wird vorerst kein Fußball mehr gespielt werden. Wie die Gewerkschaft AFE mitteilte, sei eine finale Verhandlungsrunde mit Vertretern der Klubs ohne Einigung beendet worden. Die Konsequenz: Alle Fußballerinnen treten am 16. November in einen unbefristeten Streik.

Man habe die Forderungen verringert und zuletzt ein Mindestgehalt von nur noch 16.000 Euro statt 20.000 Euro jährlich verlangt, sagte María José López, die Präsidentin des Frauenausschusses der AFE. Die Klubs hätten aber keine Kompromissbereitschaft gezeigt.

"Wir verhandeln schon seit 13 Monaten, und die Klubs beharren auf ihrer Position", sagte López. Die Spielerinnen hätten "unendliche Geduld" gezeigt, doch man befinde sich im 21. Jahrhundert und fordere "nur das Mindeste".

Zuletzt hatte die AFE einen lediglich zweitägigen Streik am ersten Novemberwochenende angekündigt. Nun soll der Ausstand unbefristet sein. Von der Arbeitsniederlegung würden aber nur die Liga-Begegnungen und nicht Länderspiele oder internationale Duelle betroffen sein, hieß es.

Das zentrale Thema der Diskussion ist, dass die Spielerinnen Ganztagesverträge fordern, während die Klubvereinigung ACFF auf Halbtagesverträge besteht. Die ehemalige spanische Nationaltorhüterin Ainhoa Tirapu wies vor einigen Tagen die Behauptung der Klubs zurück, Fußball sei für die Frauen keine Hauptbeschäftigung. "Wir sind zu 100 Prozent Fußballerinnen. Wir gehen früh schlafen, weil wir morgens Training haben, wir essen gesund, um in Form zu blieben, wir stehen den Klubs auch für Werbeveranstaltungen ständig zur Verfügung."