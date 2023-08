Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez hat Fußball-Verbandschef Luis Rubiales für dessen Kuss auf den Mund von Weltmeisterin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem WM-Finale in Sydney kritisiert. »Was wir gesehen haben, ist inakzeptabel«, sagte Sánchez am Dienstag: »Und die Entschuldigungen von Herrn Rubiales reichen nicht aus, ich würde sie als unangemessen bezeichnen, deshalb muss er weitere Schritte unternehmen, um klarzustellen, was wir alle gesehen haben.«