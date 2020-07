Zuvor erzielte er den Siegtreffer Sevilla-Stürmer Ocampos muss ins Tor und rettet mit Parade den Sieg

In der Partie zwischen Sevilla und Eibar fiel Sevillas Torhüter in der Nachspielzeit verletzt aus, Torschütze Ocampos sprang ein. Am Ende verhinderte der torhütende Stürmer den Ausgleich von Eibars stürmendem Torhüter.