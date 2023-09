Verglichen mit dem Männerfußball geht es um geradezu lächerlich geringe Summen: Wegen eines Streiks der Erstligaspielerinnen in Spanien für höhere Mindestlöhne fallen an den beiden kommenden Wochenenden die geplanten Liga-Auftaktrunden ins Wasser. Nachdem die bisherigen Verhandlungen im Land des Weltmeisters in einer Sackgasse geendet hatten, kündigten die fünf beteiligten Profiorganisationen diesen Schritt an.