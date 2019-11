4000 Euro. Eine Petitesse im Fußball. Oder auch nicht.

Lionel Messi vom FC Barcelona verdient so viel in einer knappen halben Stunde. Bei den Spielerinnen aus Spaniens erster Liga hingegen geht es um 4000 Euro im Jahr. So viel liegt zwischen ihrer Forderung für das Mindesteinkommen bei einem Teilzeit-Vertrag und dem entsprechenden Angebot der Klubs. Nun haben sie ihr letztes Druckmittel angekündigt: Streik. Ab Mitte November soll der Ball ruhen.

Vorangegangen sind über einjährige Verhandlungen mit 18 Tarifrunden. Über einen Mindestlohn von 16.000 Euro pro Jahr für Vollzeitverträge hätte man sich einigen können, heißt es. Der gesetzliche Mindestlohn in Spanien liegt bei 12.600 Euro.

Die Krux liegt bei den Teilzeitverträgen, mit denen vornehmlich die ärmeren der 16 Erstligaklubs operieren. 12.000 Euro Jahressatz fordern die Gewerkschaften, 8000 bieten die Klubs.

4000 Euro also, plus 35 Prozent Sozialversicherung, mal 22 Spielerinnen im Kader: insgesamt rund 120.000 Euro mehr oder weniger. Bei den Frauen machen solche Summen noch einen Unterschied, zumindest auf Klubebene. Anders als bei den Nationalmannschaften, wo insbesondere die amerikanischen Spielerinnen um Megan Rapinoe für eine gerechte Ausschüttung der Geldtöpfe von Fifa und Verbänden eintreten, gibt es in einer semiprofessionellen Liga wenig zu verteilen.

Zwar sorgten die Frauen in Spanien zuletzt für etliche Ausrufezeichen: Vorige Saison gab es den internationalen Zuschauerrekord beim Spiel zwischen Atlético Madrid und FC Barcelona (60.739 Fans, der Eintritt war gratis für Mitglieder und kostete sonst fünf Euro), dieses Jahr kassiert man erstmals Geld für die Fernsehrechte (knapp 200.000 Euro pro Klub) und die Liga hat einen zahlenden Hauptsponsor. Das alles habe schon für Gehaltsanstiege von 44 und 30 Prozent in den vergangenen beiden Saisons gesorgt, heißt es von der Klubvereinigung. Die meisten Spielerinnen verdienten sowieso über den jetzt besprochenen Summen. Die anderen aber sind in der Regel Studentinnen oder jobben nebenbei. Insgesamt sei der Betrieb nach wie vor defizitär, heißt es.

Auf 30 bis 40 Prozent des Budgets bezifferte Salvador Belda, Präsident der Frauenabteilung des FC Valencia, seine jährlichen Verluste: Ohne den Mutterklub wäre das nicht zu stemmen. Zwölf Vereine gehören zu einem Erstligisten oder Zweitligisten der Männer und sind insofern abgesichert. Die anderen vier nicht. "Wenn wir jetzt die Forderungen erfüllen, können manche Klubs im Januar die Gehälter nicht mehr zahlen", erklärte Lola Romero, Atléticos Präsidentin der Frauenabteilung.

Gewinnen kostet Geld

Der Interessenkonflikt ist stellvertretend für die Zukunftsfrage in vielen Ländern. Soll sich der Frauenfußball ungeniert von den Männerklubs quersubventionieren lassen oder seine Eigenständigkeit verteidigen? Schon mit relativ geringem Einsatz haben die großen Fußballmarken die kapitalistische Logik des Männerfußballs auf den Sport der Frauen übertragen: Es gewinnt, wer das meiste Geld investiert.

Paris Saint-Germain, Bayern München, Barcelona, Atlético, Olympique Lyon, VfL Wolfsburg und FC Arsenal heißen sieben der acht aktuellen Champions-League-Viertelfinalisten. Traditionsteams wie in Deutschland etwa Turbine Potsdam oder der 1. FFC Frankfurt werden trotz aller Verdienste um die Entwicklung des lange so belächelten Sports abgehängt.

In Spanien ist der angekündigte Streik dieser Tage ein großes Thema, und allein das kann schon als Errungenschaft gewertet werden: Immerhin wird über die Lage der Spielerinnen geredet, die wie Profis zu leben versuchen, aber nicht wie solche bezahlt werden. Wie viele Kollegen und Kolleginnen aus anderen, weniger glamourösen Sportarten, wo Geschlechtergleichheit herrscht, weil niemand etwas hat. Im Fußball ist das anders, dennoch gibt es keine einfachen Wahrheiten: Wem hilft eine Profiliga, wenn sie sich nicht finanzieren kann?

"Nach und nach wachsen"

Sogar in den USA, mit deutlich höheren Zuschauerschnitten als in Europa mussten zwei Versuche einer Profiliga wegen Geldproblemen eingestellt werden. Seit 2013 läuft der dritte, er besteht derzeit aus neun Teams, der Mindestlohn beträgt umgerechnet 14.800 Euro im Jahr, die Gehälter von einheimischen Nationalspielerinnen übernimmt der Verband. In Deutschland koexistieren Profis und Amateure, in England müssen die Vereine ihren Spielerinnen zumindest 16-Stunden-Verträge anbieten.

"Nicht zu schnell angehen, sondern nach und nach wachsen", will in Spanien der Klubvereinigungspräsident Rubén Alcaine. "Ich befürworte die Forderungen der Spielerinnen, aber ich verstehe auch die Klubs", erklärt Nationaltrainer Jorge Vilda. "Mir scheint, beide haben Recht", sekundiert Vero Boquete, Ex-Kapitänin der spanischen Nationalelf, in ihrer Zeitungskolumne bei "El País". Beide Seiten sollten nicht vergessen, welch langen Weg sie zusammen gegangen seien, als der Frauenfußball sonst niemanden interessierte: "Unsere Verbindung muss stärker sein als die Verbindung, die danach mit jedwedem Dritten eingegangen wurde."

Diese Dritten sind zum Beispiel der spanische Verband, der sich zuletzt die Kompetenz über den Frauen-Spielbetrieb von der Liga zurückübertragen ließ. Für den 6. November hat er die Streitparteien zum Gipfeltreffen eingeladen.