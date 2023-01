Das Ergebnis: Der FC Barcelona besiegte Real Madrid 3:1 (2:0) und sicherte sich damit zum 14. Mal den spanischen Supercup, der in Riad in Saudi-Arabien ausgetragen wurde. Der Titel ist zweitrangig, das Spiel aber auch ein Fingerzeig in Richtung spanische Meisterschaft. Dort führt Barcelona die Tabelle an, mit drei Punkten Vorsprung auf Real.