Der Mann des Abends war Vincenzo Grifo, der die Freiburger nach Toren in der vierten und sechsten Minute schnell komfortabel in Führung brachte. In der 20. Minute machte der 29-Jährige den Hattrick perfekt, zwei seiner drei Treffer fielen per Elfmeter. Grifo ist einer der Hauptverantwortlichen für die starke Freiburger Saison, nach diesem Abend steht er bei neun Saisontoren. Das 4:0 gegen Union erzielte Angreifer Michael Gregoritsch (45. Minute), Sven Michel gelang der Berliner Ehrentreffer (84.).