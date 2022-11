SPIEGEL-Podcast »Ausverkauft: Katar, der Fußball und das große Geld« Der Widerstand

In Folge 6, »Der Widerstand«, geht es um die angeblichen Fortschritte, die die Weltmeisterschaft Katar gebracht hat. Was verändert sich wirklich gerade in dem Land – und was ist nur Show, nur Schein? Darüber berichtet unter anderem Monika Staab, die vor einigen Jahren Katars neu gegründetes Frauen-Nationalteam trainierte und später dabei zusah, wie es wieder von der Bildfläche verschwand, als ihr Vertrag nicht verlängert wurde. Außerdem sprechen ein Menschenrechtsaktivist und SPIEGEL-Expertin Monika Bolliger über die Reformen auf dem Arbeitsmarkt – und ob die bislang oftmals ausgebeuteten Gastarbeitenden davon wirklich profitieren.