Barça-Trainer Xavi hatte sich im Vorfeld des Champions-League-Spiels gegen den FC Bayern am kommenden Dienstag für die Schonung einiger Stammkräfte entschieden. So saß Robert Lewandowski zunächst auf der Ersatzbank und wurde in der 57. Minute eingewechselt, wenig später erzielte der Pole seinen sechsten Saisontreffer zum 0:2 (65.). Frenkie de Jong (55.) hatte zuvor für die Führung der Gäste gesorgt.