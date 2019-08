Es war ein Spiel auf ein Tor, aber mehr als ein Elfmetertreffer sprang nicht heraus: Die Frauen des VfL Wolfsburg haben zum Start der Bundesliga ihre spielerische Dominanz demonstriert, aber Mängel in der Chancenverwertung gezeigt. So blieb es gegen den SC Sand bei einem 1:0 (0:0).

Stürmerstar Pernille Harder erzielte per Elfmeter in der 48. Minute das Tor. Dass das Spiel nicht 6:0 oder 7:0 ausging, lag aber nicht nur daran, dass die Offensivkräfte des Titelverteidigers nicht treffsicher genug waren. Der SC Sand hatte mit Manon Klett eine extrem aufmerksame Torfrau zwischen den Pfosten, die beste Chancen des VfL zunichte machte.

Dennoch geriet der Erfolg des Meisters und erneuten Titelfavoriten nie in Gefahr. Sand hatte so kaum eine Aktion nach vorne zu bieten. Wolfsburgs schwedische Torfrau Hedvig Lindahl, die die verletzte Almuth Schult ersetzt, hatte nichts zu tun.

Die SGS Essen gewann 3:1 (3:0) gegen Bayer Leverkusen. Aufsteiger 1. FC Köln setzte sich 2:1 (2:0) gegen den MSV Duisburg durch.

Bereits am Samstag war Vizemeister Bayern München dank Nationalspielerin Linda Dallmann erfolgreich gestartet. Die Neuverpflichtung traf beim 3:1 (1:1) beim SC Freiburg doppelt (49. Minute/55.) und bescherte so dem neuen Trainer Jens Scheuer an alter Wirkungsstätte einen gelungenen Einstand.

Im Saison-Eröffnungsspiel am Freitagabend hatte Rekordmeister 1. FFC Frankfurt gegen den sechsmaligen Titelträger Turbine Potsdam 3:2 (2:1) gewonnen.