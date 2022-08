Afrika-Cup künftig im Sommer

»Ich werde sie nicht zum Afrika-Cup oder zu den Südamerika-Meisterschaften abstellen«, hatte De Laurentiis in einem Interview vergangene Woche gesagt. Er beklagte sich, dass afrikanische Spieler immer wieder wegen des Afrika-Cups wochenlang ihren Arbeitgebern nicht zur Verfügung stünden. Bei Napoli betraf das in der Vergangenheit unter anderem den langjährigen Leistungsträger Kalidou Koulibaly. Der Innenverteidiger, der in diesem Sommer zum FC Chelsea wechselte, gewann die Kontinentalmeisterschaft im Februar mit dem Senegal.