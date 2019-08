In den Niederlanden ist ein Teil des Stadiondachs des Erstligisten AZ Alkmaar zusammengebrochen. Verletzt wurde niemand, während des Unfalls fand kein Spiel in dem Stadion statt.

Wie ein Foto des Vereins in den sozialen Medien zeigt, brach das Dach gegenüber der Haupttribüne zusammen und krachte auf die Sitzplätze. Die Ursache für den Kollaps der Konstruktion ist noch unklar.

UPDATE:



Geen gewonden bij instorten dak AFAS Stadion.



Meer info volgt.#AZ pic.twitter.com/mVqBtHMu5h — AZ (@AZAlkmaar) August 10, 2019

Auf einem Twittervideo vom Nachmittag ist zu sehen, wie die Spieler des Klubs bei starkem Wind zum Training in eine Halle ausweichen. Alkmaar hatte am vergangenen Sonntag in dem Stadion noch sein erstes Saisonspiel absolviert. Gegen Fortuna Sittard hatte der Klub 4:0 gewonnen.

Die nächste angesetzte Partie im AFAS-Stadion ist das Rückspiel in der Europa-League-Qualifikation gegen FK Mariupol am kommenden Donnerstag. Drei Tage später steht das nächste Heimspiel in der Eredivisie gegen den FC Groningen an. Ob die Spiele in der Arena stattfinden können, ist ebenfalls unklar.

2011 war im niederländischen Enschede während eines Erstligaspiels ein Teil des Stadiondaches eingestürzt, zwei Menschen kamen damals ums Leben.