Überraschungsteam SC Freiburg und das neue Stadion Zwischen Aufbruch und der Angst, sich selbst zu verlieren

In der Bundesliga ist der SC Freiburg derzeit fast so gut wie der FC Bayern. Mit der Eröffnung des neuen Stadions möchte der sonst meist beschauliche Klub in neue Sphären vorstoßen. Droht ein Identitätsverlust?