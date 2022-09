»Das wirkt schon schwach« DFB blamiert sich mit falscher Regenbogenflagge auf der Kapitänsbinde

In den Sozialen Medien kritisierten viele User, dass es sich bei den Farben nicht um die der Pride Flag handle – jener Regenbogenflagge, die ein Zeichen der Solidarität mit der LGBTQ*-Szene ist, und die aus den Farben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Lila besteht. Eine Binde in diesen Farben trug DFB-Keeper Manuel Neuer bereits in der Vergangenheit. Die Europäische Fußball-Union Uefa wertete das Tragen der Regenbogenbinde damals jedoch als politisches Zeichen, was durch ihre Statuten verboten ist. Sie brachte deshalb eine Überprüfung in Gang, die allerdings nach viel Kritik wieder gestoppt wurde.