»Vor Winston Churchill? Wow! Das ist lange her«, sagte City-Teammanager Pep Guardiola. Er zeigte sich »sehr beeindruckt« von Haaland und lobte nach dem Sprung an die Tabellenspitze die »starke Mentalität« des 22-Jährigen beim Foulelfmeter zur Führung.

Der britische Rekord steht bei 63 Toren. Der legendäre Dixie Dean stellte ihn 1927/28 im Trikot des FC Everton auf. Haaland bleiben noch bis zu zehn Saisonspiele, um die Bestmarke zu knacken.

Manchester City liegt in der Premier League an der Tabellenspitze einen Punkt vor dem FC Arsenal , der erst am Dienstag den FC Chelsea empfängt. Zudem hat Manchester ein Spiel weniger absolviert.