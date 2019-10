Manager bei Drittligist KFC Uerdingen Stefan Effenberg ist zurück im Profifußball

Der 35-fache Nationalspieler Stefan Effenberg wird Manager Sport bei Drittligist KFC Uerdingen. Das gab der Klub auf seiner Internetseite bekannt.

"Stefan Effenberg hat in seiner Karriere so ziemlich alles erlebt und erreicht", wird Präsident Mikhail Ponomarev zitiert. "Wir erhoffen uns, dass er mit all seiner Erfahrung und seinem Fachwissen dabei helfen kann, die nächsten Schritte auf dem Weg nach vorne zu machen." Effenberg soll den Vereinsverantwortlichen "in den sportlichen Entscheidungsprozessen" zur Seite stehen.

Uerdingen hatte vor der laufenden Saison den Aufstieg in die 2. Bundesliga als Ziel ausgegeben, steht aber nach elf Spielen mit 13 Punkten derzeit auf Tabellenplatz 14.

Auf einer Pressekonferenz in der kommenden Woche will der Klub, der im Kalenderjahr 2019 bereits vier Cheftrainer hatte, das neue sportliche Konzept noch einmal detailliert vorstellen.

Kurze Trainerkarriere

Effenberg selbst freut sich auf die neue Aufgabe: "Der KFC Uerdingen ist ein Traditionsverein und hat ein großes Potenzial. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden."

Zuletzt im Profifußball tätig war der ehemalige Nationalspieler als Trainer des SC Paderborn. Dort wurde er nach einem halben Jahr entlassen. Paderborns damaliger Präsident, Wilfried Finke, hatte nach der Entlassung gesagt, er habe "die Wucht der Welle" unterschätzt, die mit einer Verpflichtung Effenbergs einhergehe.