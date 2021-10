Türkei bezwingt Lettland Kuntz weint nach Siegtor in der neunten Minute der Nachspielzeit

Die türkischen Fußballer feierten mit einem emotionalen Trainer Stefan Kuntz ein Comeback in letzter Sekunde – und wahren damit ihre Chance auf die WM in Katar. Ein strittiger Elfmeter bescherte den Sieg in Lettland.