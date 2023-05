Im Vorjahr war das EM-Finale der DFB-Frauen gegen England das Fußballspiel mit den meisten TV-Zuschauern in Deutschland – 17,95 Millionen Menschen sahen in der ARD damals zu.

Schult kritisiert Fifa für knappe Fristen

Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult, die bei vergangenen Großturnieren auch als TV-Expertin für die ARD im Einsatz war, sieht hingegen vor allem Infantino in der Verantwortung – und kann dessen harte Haltung im Rechte-Poker nicht nachvollziehen. »Das Schlimmste und das Unprofessionellste und das Unmoralischste, wenn Infantino von Moral spricht, ist für mich, so einen Prozess so kurzfristig zu starten und zu sagen: Plötzlich brauchen wir Geld«, sagte Schult am Sonntagabend im Bayerischen Rundfunk.