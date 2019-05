Einen Spieltag vor Saisonende steht Galatasaray als Meister der türkischen Süper Lig est. Der Rekordmeister gewann das Spitzenspiel gegen Verfolger und Stadtrivale Basaksehir aus dem Westen Istanbuls 2:1 (0:1) und ist mit 69 Punkten nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Basaksehir hat drei Punkte weniger, in der Türkei entscheidet bei Punktgleichheit der direkte Vergleich. Das Hinspiel endete 1:1.

Nach der Hinrunde war Galatasaray nur Fünfter gewesen, mit sechs Punkten Rückstand auf den Tabellenführer Basaksehir. Daraufhin startete Gala eine bemerkenswerte Serie: Aus den restlichen 17 Ligaspielen gab es 13 Siege und vier Unentschieden.

Rijad Baji hatte die Gäste im Galatasaray-Stadion in der 17. Minute nach Vorarbeit des ehemaligen Bundesligaprofis Eljero Elia in Führung gebracht. Doch die Mannschaft von Trainer Fatih Terim kam zurück: Tore von Sofiane Feghouli (47. Minute) und Henry Onyekuru (64.) drehten die Partie und sicherten so das Double für Galatasaray.

Vor vier Tagen hatte der Klub das Pokalfinale gegen Akhisarspor 3:1 (0:0) gewonnen. In der Süper Lig ist es die 22. Meisterschaft für den Traditionsklub. Die Meisterschaft bedeutet auch die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison.

Für Basaksehir, das erst 2007 gegründet wurde, wäre es der erste Titel überhaupt gewesen. Kritiker halten dem Klub vor, bei teuren Spielertransfers von den engen Beziehungen zur Regierung zu profitieren. Basaksehir ist das Lieblingsteam des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der darüber hinaus mit dem Klubchef Göksel Gümüsdag verwandt ist.