Urteil steht bevor

Die European Super League Company hatte Klage gegen die Uefa und den Weltverband Fifa bei einem Gericht in Madrid eingereicht, das wiederum den Europäischen Gerichtshof angerufen hatte. Mit einem Urteil des EuGH in dem Fall wird in Kürze gerechnet, ein Gutachten im Dezember hatte die Position der Uefa gestärkt.

Der Sportprojektentwickler A22, der die Umsetzung der Super-League-Pläne vorantreibt, veröffentlichte im vergangenen Februar Details für eine andere Alternative zu den bekannten Fußball-Europapokalwettbewerben. »Eine europäische Fußballliga sollte ein offener Wettbewerb mit 60 bis 80 Mannschaften in mehreren Spielklassen sein, in dem die Einnahmen über die gesamte Pyramide verteilt werden«, teilte die Agentur mit. Die Teilnahme erfolge »auf Grundlage der im Laufe der Saison erbrachten sportlichen Leistung«.