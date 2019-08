BVB gegen Bayern Dortmund gewinnt den Wiegetermin

Szene des Spiels: Eine Viertelstunde vor Schluss trat Bayerns Joshua Kimmich jenseits der Seitenlinie dem Dortmunder Jadon Sancho auf den Fuß und konnte sein Glück, anschließend nicht des Platzes verwiesen zu werden, wahrscheinlich selbst kaum fassen. Eine Szene, die zeigt, wie angefressen die Bayern von diesem Abend waren.

Ergebnis des Spiels: 2:0 für Borussia Dortmund gegen den FC Bayern durch Tore von Paco Alcácer und Jadon Sancho nach der Pause. Zum Spielbericht geht es hier entlang und zum Nachlesen des Livetickers hier.

Die erste Halbzeit: Nach 40 Sekunden hätte Marco Reus schon das 1:0 nach dem ersten üblen Bayern-Stockfehler machen können, doch Manuel Neuer bewahrte sein Team vorm Rückstand. Nach 20 Minuten hätte es schon 3:0 stehen sollen, nach 45 Minuten 3:2. Eine durchaus wilde Partie, angereichert durch zwei wackelige Defensivreihen. Immer schön fürs Spiel, wenn Teams Fehler machen.

Die zweite Halbzeit: Begann fast wie die erste. Nur dass Alcácer es im Abschluss besser machte als Reus 45 Minuten vorher. Bayerns Thiago hatte den Dortmunder Angriff zuvor gnädig eingeleitet. Auch am 2:0 war der Bayern-Mittelfeldstar mit einem Fehlpass beteiligt. Die Bayern reagierten wütend, aber mehr als der Kimmich-Tritt kam am Ende nicht dabei heraus.

Spieler des Spiels: Der junge Jadon Sancho sollte ruhig noch ein bisschen in der Bundesliga bleiben. So viele gibt es in der Liga nicht mehr, die vier Bayern-Verteidiger austanzen können und dann noch die Übersicht haben, beim 1:0 auf Alcácer abzulegen. Auch sein Treffer zum 2:0 war sehenswert.

Bedeutung des Spiels: Eigentlich ist dieser Supercup komplett irrelevant. Ein Muster ohne Wert, übertragen angeblich in mehr als 200 Länder (auch wenn es nur 193 Länder auf der Erde gibt). Dennoch ist dieses Spiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund direkt vor der Saison so etwas wie ein Wiegetermin vor dem Boxkampf, ein Muskelspiel, ein Kräftemessen. Ein Abtasten, wer von den beiden mit mehr Selbstbewusstsein in die Spielzeit geht. Außerdem kann jetzt niemand mehr schreiben, dass Trainer Lucien Favre keine Titel in Deutschland holen kann. Eine Erlösung.

Fehlender des Spiels: So schöne, das Herz erwärmende Instagram-Geschichten hätte diese Partie erzählen können. Aber Mats Hummels, jetzt also Ex-Münchner und Wieder-Dortmunder, machte all dem einen Strich durch die Rechnung und saß angeblich leicht angeschlagen im neutral weißen T-Shirt auf der Tribüne. So oft die ZDF-Kamera ihn auch ins Visier nahm, er ließ sich nicht zu irgendwelchen Gesten hinreißen, aus denen zwei Tage lang Berichte gestrickt werden.

Zitat des Spiels: "Wir werden nichts zum Transfermarkt sagen." Ach, wäre das schön, wenn das stimmte, Hasan Salihamidzic. Und wenn sich auch noch alle daran halten würden. Vergiss' es. Morgen geht's weiter.

Sané des Spiels: Man stelle sich einfach mal vor, man werde eines Tages merken, dass Leroy Sané gar nicht die Lösung aller Bayern-Probleme wäre. Natürlich ein vollständig unrealistisches Szenario, und wir bitten jetzt schon mal bei Pep Guardiola und Manchester City dafür um Entschuldigung.

Erkenntnis des Spiels: Dortmund wird Meister.

Borussia Dortmund - Bayern München 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Alcacer (48.) 2:0 Sancho (68.)

Dortmund: Hitz - Piszczek (80. Wolf), Toprak, Akanji, Schulz - Witsel, Weigl - Sancho (81. Bruun Larsen), Reus, Gurreiro (75. Hakimi) - Alacer.

München: Neuer - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba (70. Sanches) - Thiago (80. Pavard) - Müller (66. Davies), Goretzka, Tolisso, Coman - Lewandowski.

Schiedsrichter: Siebert (Berlin)

Zuschauer: 81.365 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Boateng, Lewandowski, Kimmich