Supercup Dreimal Olmo – Leipzig zerlegt die Bayern bei Kane-Debüt

In Thomas Tuchels Startelf schaffte es nur ein Sommer-Zugang: Konrad Laimer lief gegen seinen Ex-Klub an der Seite von Joshua Kimmich im Mittelfeld auf. Kane nahm erwartungsgemäß auf der Bank Platz, in Abwesenheit des verletzten Eric Maxim Choupo-Moting stürmte der 18 Jahre alte Franzose Mathys Tel, der in der Vorbereitung auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Marco Roses Leipziger präsentierten sich nach den Abgängen von Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) und Christopher Nkunku (FC Chelsea) dafür offensiv geradezu runderneuert, Leihspieler Xavi Simons von Paris Saint-Germain wirbelte im offensiven Mittelfeld hinter dem vom RC Lens verpflichteten Loïs Openda. Im defensiven Mittelfeld sprang Nicolas Seiwald, von Red Bull Salzburg nach Leipzig gewechselt, kurzfristig für den beim Aufwärmen verletzten Kevin Kampl ein.