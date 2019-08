Supercup-Niederlage gegen Dortmund Die Kritik der Bayern an sich selbst

Niko Kovac wollte nach der Niederlage im Supercup seine These untermauern, dass es "immer schwierig ist, in Dortmund zu gewinnen". Der BVB, so der Trainer des FC Bayern, habe in der vergangenen Bundesligasaison "kein Spiel zu Hause verloren".

Er merkte schnell, dass ihm da vermutlich ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Lucien Favre schüttelte nämlich leicht den Kopf und lächelte verschmitzt. Als Kovac bemerkte, dass er Dortmunds verheerende Derbyniederlage gegen den FC Schalke 04 im Meisterschaftsrennen vergessen hatte, musste auch er lächeln: "Ich mache mal lieber schnell weiter." Eine absichtliche Unterschlagung, um den Konkurrenten subtil zu ärgern, darf ausgeschlossen werden.

Im Fall eines anderen Bayern muss jedoch Absicht unterstellt werden.

Joshua Kimmich behauptete zwar, dass es "ganz sicher keine Absicht" gewesen sei, Jadon Sancho auf den Knöchel zu treten, die Begründung klang nach Ansicht der Fernsehbilder jedoch absurd. "Ich habe versucht, den Ball schnell mit der Sohle zurückzuholen", sagte Kimmich zu der Szene im Seitenaus, der Dortmunder habe dann sein Bein vor den Ball gestellt.

Warum der Videoassistent den Tritt auf eine Tätlichkeit prüfte und zu dem Ergebnis kam, die Gelbe Karte sei ausreichend gewesen, blieb ein Rätsel. Kimmich kam um eine Rote Karte und eine Sperre herum. In diesen Wochen wäre das schon aus Quantitätsgründen ein Problem geworden.

Lewandowski meckert - mal wieder

Den Bayern war schon vor dem Spiel in Dortmund klar, dass ihr Kader schmal besetzt ist. Der Supercup zeigte nochmal auf, dass der Meister weiterhin eine Topelf aufstellen kann, es dahinter aber eng wird. Robert Lewandowski hatte schon während der Reise in die USA Mitte Juli Neuverpflichtungen gefordert: "Ich muss ehrlich sagen, dass es momentan nicht optimal ist, dass wir so wenig Profispieler im Kader haben. Das weiß jeder."

Gut drei Wochen später in Dortmund wandte sich der Stürmer wieder über die Medien an die Verantwortlichen. "Meine Meinung bleibt gleich. Wir brauchen neue Spieler, die uns sofort Impulse geben", sagte Lewandowski. In einer Phase, in der sich die Bayern vor allem wegen der fortlaufenden Berichte über den möglichen Transfer von Leroy Sané Zurückhaltung auferlegt haben, verwunderte die Ansage.

Lewandowski war angefressen wegen der Niederlage bei seinem ehemaligen Verein. Anders als Kovac, der ein "solides, aber kein gutes Spiel" seiner Mannschaft gesehen hatte und schonend Mängel aufzeigte, klagte Lewandowski: "Ich hoffe, dass solche Fehler wie heute nicht mehr passieren."

Kimmich sprach von einem "Fehler-Festival" und polterte: "Es ist ein Muster, wie wir hier in Dortmund unsere Gegentore bekommen. Das ist ein Stück weit naiv, fehlende Konzentration, fehlende Qualität auch."

Blanke Nerven und Fehlpässe

Die Bayern hatten angekündigt, den Supercup sehr ernst nehmen zu wollen. Mit ihrer schonungslosen Kritik nach dem 0:2 untermauerten sie dies.

Bezogen auf das Spiel klang das ein bisschen übertrieben, denn das Duell der beiden sich bekennenden Meisterschaftsanwärter war trotz des großen Rahmens, des Pokals und des Konfettiregens eben auch noch ein Vorbereitungsspiel. Es fehlte beiden Mannschaften vor allem an Präzision im Passspiel, so dass die Partie nur über ein mäßiges Niveau hinaus kam.

Die Verpflichtung von Leroy Sané allein würde Bayerns Probleme sicher nicht beheben. Kingsley Coman gehörte in Dortmund auf dem linken Flügel zu den besseren Münchnern. Käme der deutsche Nationalspieler von Manchester City, wäre die Position allerdings doppelt mit Extraklasse besetzt.

Dass die Dortmunder ihrem Rivalen in diesem Punkt voraus sind, zeigte sich bei der Siegerehrung. Dort gesellten sich zu einem Mario Götze, der gar nicht eingewechselt worden war, drei Spieler in ziviler Kleidung: Julian Brandt, Thorgan Hazard und Mats Hummels. Die drei Neuzugänge fehlten zuvor zwar angeschlagen. Aber es sind drei Neuzugänge, allesamt Nationalspieler - dazu mit Nico Schulz noch einer in der Startelf. Ein bisschen neidisch dürfte Robert Lewandowski da gewesen sein.