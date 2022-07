Kurz vor dem Spiel erhoben sich die Fans von den Plätzen und applaudierten zu Ehren von Uwe Seeler. Der DFB-Ehrenspielführer und langjährige HSV-Stürmer war am 21. Juli im Alter von 85 Jahren gestorben . In einem Interview vor dem Spiel hatte RB-Coach Tedesco vor den Bayern gewarnt, dass auch wenn Robert Lewandowski dem Klub fehlen werde, »der Kader in der Summe trotzdem stärker« sei als im letzten Jahr.

Die Bayern starten stark

Schon in der ersten Viertelstunde zeigte sich, dass er Recht behalten könnte: Bayern kombinierte stark, eine scharfe Hereingabe Benjamin Pavards wurde noch zur Ecke geblockt (13.). Leipzig konnte in der Folge aber nicht entscheidend den Ball klären, wodurch der nachsetzende Lucas Hernández zu Musiala durchstecken konnte, der mit einem Schuss ins lange Eck das 1:0 markierte (14.).