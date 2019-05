Zweitliga-Relegation SV Wehen dreht den Spieß um, Ingolstadt steigt ab

Der SV Wehen Wiesbaden steigt nach einem Relegationskrimi gegen den FC Ingolstadt in die zweite Fußball-Bundesliga auf. Der Drittligist aus Hessen gewann am Dienstagabend das Rückspiel in Ingolstadt mit 3:2 (3:1) und machte wegen der Auswärtstorregel das 1:2 aus dem Heimspiel wett.

Die Ingolstädter stürzen zwei Jahre nach dem Abstieg aus der Bundesliga in die Drittklassigkeit. Daniel-Kofi Kyereh (11. Minute), Maximilian Dittgen (30.) und Björn Paulsen mit einem Eigentor (43.) erzielten die Treffer für Wehen Wiesbaden. Für den FCI trafen vor 12.420 Zuschauern Konstantin Kerschbaumer (13.) und Paulsen (68.).

Wiesbaden kehrt nach zehn Jahren in die zweite Bundesliga zurück. Zudem sorgte der SVWW für den achten Erfolg eines Drittligisten in der Relegation - nur dreimal hat der jeweilige Zweitligist triumphiert.

Für die Ingolstädter endete dagegen die Saison mit dem Abstieg. Tomas Oral, der fünfte FCI-Trainer der Saison, scheiterte bei seiner Rettungsmission doch noch kurz vorm Ziel.

FC Ingolstadt - SV Wehen Wiesbaden 2:3 (1:3)

Tore: 0:1 Kyereh (11.),

1:1 Kerschbaumer (13.),

1:2 Dittgen (30.),

1:3 Paulsen (43., Eigentor),

2:3 Paulsen (68.)

Ingolstadt: Tschauner - Neumann, Paulsen, Mavraj, Otavio - Krauße (67. Sahin), Gaus - Pledl (85. Kaya), Kerschbaumer (56. Kittel) - Lezcano, Kutschke.

Wiesbaden: Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Mrowca, Mintzel (85. Wachs) - Gül, Lorch (78. Modica) - Schmidt (69. Shipnoski), Dittgen - Schäffler, Kyereh.

Schiedsrichter: Willenborg

Zuschauer: 12.420

Gelbe Karten: Gaus - Lorch, Wachs, Gül