Der SV Wehen Wiesbaden sieht sich um einen möglichen Erfolg in der 2. Fußball-Bundesliga gebracht und legt beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) Protest gegen die Wertung der 0:1-Niederlage bei Dynamo Dresden ein. Dies bestätigten ein Sprecher des Zweitliga-Aufsteigers und der DFB. Wehen hatte die Partie am Freitag nach einem Treffer des Schweden Alexander Jeremejeff (41. Minute) verloren - und auch wegen eines kuriosen Videobeweises.

In der 26. Minute hatten die Wiesbadener nach einem vermeintlichen Tor von Manuel Schäffler gejubelt und Schiedsrichter Martin Petersen hatte den Treffer zunächst auch anerkannt. Doch dann griff der Video-Assistent Florian Heft ein und wies Petersen darauf hin, dass der Ball etwa zehn Sekunden zuvor auf der anderen Seite von Jeremejeff aus dem Toraus geflankt wurde und das Spiel deshalb hätte unterbrochen werden müssen. Petersen folgte dieser Sichtweise, nahm das Tor zurück und entschied auf Abstoß für Wehen.

Wiesbaden begründet den Einspruch damit, dass die Rücknahme des Tors durch den VAR-Eingriff regelwidrig erfolgt sei. Diese Entscheidung habe mit hoher Wahrscheinlichkeit den Ausgang des Spiels beeinflusst - was wiederum schwer zu beweisen sein wird. Der SVWW hat laut DFB noch Zeit, seinen Einspruch detailliert auszuführen. Das zuständige DFB-Sportgericht werde dann zu gegebener Zeit über den weiteren Fortgang des Verfahrens entscheiden, teilte der Verband mit.

Wann startet eine Angriffsphase?

Entscheidend für die Argumentation des Zweitligisten dürfte sein, dass der VAR laut Regeln des International Football Association Board (IFAB) nur eingreifen soll, wenn sich der Ball während einer Angriffsphase im Aus befunden hat. In diesem Fall befand sich Dynamo in einer Angriffssituation, allerdings eroberte Wehen direkt im Anschluss an Jeremejeffs Hereingabe den Ball - und spielte sich in kürzester Zeit vor das Dresdner Tor, wo Schäffler erfolgreich abschloss.

Robert Michael/ DPA Für Wehens Trainer Rüdiger Rehm wird der Fußball "unnötig zerstört"

Selbst wenn der DFB der Wiesbadener Argumentation - ein Angriff beginnt frühestens mit der Balleroberung - folgen sollte, dürfte der Protest kaum Chancen auf Erfolg haben. Laut IFAB-Protokoll kann ein Spielausgang nicht für ungültig erklärt werden, wenn der VAR eine falsche Entscheidung getroffen hat, "da der VAR ein Spieloffizieller ist". Letztlich gilt der Schutz der Tatsachenentscheidung auch für Video-Assistenten.

Für Wiesbadens Trainer Rüdiger Rehm ist das unerheblich. "Ein Fußballspiel wird völlig unnötig zerstört", hatte Rehm nach dem Spiel gesagt. "Wir haben richtig gute Schiedsrichter, aber die werden kaputt gemacht dadurch, dass immer wieder eingegriffen und von irgendwoher irgendwas gesehen wird, was 25.000 im Stadion nicht gesehen haben."

Wehen steht nach der Niederlage in Dresden mit zehn Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Zweiten Liga. Für Dynamo war es ein wichtiger Sieg, mit zwölf Punkten ist der Traditionsklub in der Tabelle direkt vor Wiesbaden platziert.