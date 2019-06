Sven Ulreich ist erstmals für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nominiert worden. Bei den EM-Qualifikationsspielen gegen Weißrussland (8. Juni) und Estland (11. Juni) springt der 30-Jährige für Bernd Leno vom FC Arsenal ein, der wegen einer Bänderverletzung im Daumen absagen musste.

"Sven hat sich diese Berufung verdient", wird Bundestorwarttrainer Andreas Köpke in einer Mitteilung des DFB zitiert. "Wenn er in dieser Saison gebraucht wurde, war er da und hat beim FC Bayern Top-Leistungen gezeigt. Das ist eine große Qualität." Ulreich wird beim DFB wie beim FC Bayern München Ersatzmann von Kapitän Manuel Neuer sein. Auch Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt ist als Torwart bei der Nationalmannschaft dabei. In der vergangenen Saison machte Ulreich zwölf Spiele für die Bayern, zweimal hielt er die Null.

Sven #Ulreich für Deutschland!



Unser Torhüter wurde zum ersten Mal für das @DFB_Team nominiert. Er rückt für den verletzten Bernd #Leno nach.



Herzlichen Glückwunsch, Ulle! #MiaSanMia pic.twitter.com/yTby1kEQWZ — FC Bayern München (@FCBayern) 1. Juni 2019

Am Freitag hatte der DFB bereits mitgeteilt, dass Bundestrainer Joachim Löw wegen der Folgen eines Sportunfalls die Qualifikationsspiele verpassen wird. Nun erklärte der DFB, dass U21-Co-Trainer Antonio di Salvo das Trainerteam um Marcus Sorg und Andreas Köpke in der EM-Quali verstärken wird.