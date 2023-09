Im afrikanischen Fußball ist Middendorp kein Unbekannter, er kehrt nun auf den Kontinent zurück, auf dem er bereits mehr als zehn Jahre seiner Karriere verbracht hat. Er trainierte Klubs in Südafrika, Ghana und Äthiopien, allein in Südafrika arbeitete er für sieben verschiedene Vereine. Zudem war Middendorp auch in Iran, in China, Thailand und auf Zypern tätig. Die Station in Meppen markierte seine Rückkehr in den deutschen Fußball nach 14 Jahren. Zuvor trainierte er unter anderem gleich dreimal Arminia Bielefeld.