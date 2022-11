In dem 80 Minuten langen Schlagabtausch wehrte Kassatkina im neunten Spiel sechs Breakbälle ab, musste sich aber dennoch Garcia geschlagen geben. Mit Maria Sakkari trifft Garcia im Halbfinale auf eine Spielerin, die sie bei ihrem ersten Turniersieg in Cincinnati in der vierten Runde besiegt hatte. »Das letzte Match in Cincinnati war ein sehr enges Match«, sagte Garcia. »Sie spielt großartiges Tennis, es wird ein ganz anderes Spiel als heute.«