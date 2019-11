Die deutschen Fußballerinnen haben ein Testspiel in London 2:1 gegen England gewonnen. Alexandra Popp (9. Minute) und Klara Bühl (90.) erzielten die Tore für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Ellen White traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich (44.).

Im Vorfeld hatte die Partie mit 90.000 verkauften Tickets als ausverkauft gegolten, dieser mögliche Europarekord wurde allerdings verpasst. Dennoch bedeuteten die 77.768 Zuschauer im Wembley-Stadion einen Rekord, denn nie zuvor hatten mehr Besucher ein Heimspiel der Lionesses gesehen.

Das deutsche Team startete mit einem intensiven und aggressiven Auftreten in die Partie, sodass die DFB-Elf bereits in der 9. Minute in Führung ging. Kathrin Hendrich flankte halbhoch ins Zentrum, wo Kapitänin Popp ins rechte Eck einköpfte.

Nach einer halben Stunde fanden die Engländerinnen immer mehr ins Spiel, doch die erste Chance auf den Ausgleich vergab Nikita Parris vom Elfmeterpunkt, weil DFB-Torhüterin Merle Frohms noch mit der linken Fußspitze rettete. Zuvor hatte Frohms White zu Fall gebracht (36.). Wenig später glich White nach einer Flanke aus. Dabei stand sie knapp im Abseits, der Treffer hätte nicht zählen dürfen (44.).

Erst in der 90. Minute sorgte Bühl für den 2:1-Siegtreffer. Für die 18-Jährige war es der siebte Treffer im zehnten Länderspiel.

England - Deutschland 1:2 (1:1)

0:1 Popp (9.)

1:1 White (44.)

1:2 Bühl (90.)

England: Earps - Greenwood, Williamson, Houghton, Bronze - Nobbs (77. Stanway), Walsh, Scott - Mead (73. Daly), White (73. Taylor), Parris (73. Hemp)

Deutschland: Frohms - Hendrich, Oberdorf (46. Hegering), Kleinherne, Doorsoun-Khajeh - Marozsán, Däbritz (70. Leupolz), Magull (84. Lattwein) - Starke (65. Knaak) -Popp (65. Bremer), Bühl

Schiedsrichterin: Frappart (Frankreich)

Gelbe Karten: - / Frohms, Doorsoun, Kleinherne

Zuschauer: 77.768