Thiago beim FC Liverpool Klopps neuer Anführer

Es gibt wenige Menschen im Fußballgeschäft, die so schlagfertig sind wie Jürgen Klopp, doch vor einigen Tagen verschlug es dem 54-Jährigen die Sprache. Klopp saß auf einer Pressekonferenz und wurde zu seinem Mittelfeldspieler Thiago befragt. Er setzte zu einer Antwort an, brach jedoch ab. Dann stellte er sicher, dass er die Frage richtig verstanden hat.

»Es gibt Leute, die bezweifelt haben, ob Thiago zu unserer Spielweise passt?« »Ob er dem FC Liverpool nicht das Tempo nimmt, genau.« Dann knipste Klopp das Klopp-Lächeln an. »Gott sei Dank haben diese Leute nichts zu entscheiden.«

Am Mittwochabend schaute Klopp nun zu, wie Thiago und die anderen Liverpooler Spieler einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Endspiel machten. Sie gewannen das Halbfinal-Hinspiel in Anfield gegen Bayern-Bezwinger Villarreal 2:0. Ungefährdet.

Thiago kam auf 120 Ballaktionen, die meisten auf dem Platz. 96,1 Prozent seiner 103 Pässe kamen an, es war die beste Quote aller Startelf-Feldspieler.

Ob er schon mal eine Karrierephase so genossen habe wie die aktuelle, wurde er hinterher gefragt. »Eigentlich habe ich jede Phase ziemlich genossen«, antwortete Thiago. Man hörte das Schulterzucken heraus. Ich spiele doch wie immer, sollte das vielleicht heißen. »Wir waren wir selbst«, sagte er dann. »Geduldig bis zum Ende. Das war der Schlüssel.« Dieses »wir selbst«, die Art, wie Liverpool derzeit spielt, hat viel mit Thiago Alcántara zu tun. Der 31-Jährige war im vorvergangenen Sommer vom FC Bayern nach England gekommen. In München gewann er als Bayerns Spielmacher die Champions League, er galt dort als Liebling von Trainer Hansi Flick. In Liverpool hat er gute Chancen, den Titel erneut zu holen, und noch weitere. Gleich vier können es in dieser Saison werden. Es wäre ein Novum in der Klubgeschichte.

Bild vergrößern Der Trainer und sein Spielmacher: Klopp und Thiago nach dem Abpfiff gegen Villarreal Foto: Catherine Ivill / Getty Images

Thiago ist beim FC Liverpool ein Sonderfall. Nie kommen dort Spieler auf dem Zenit ihres Schaffens; der Kern der Transferstrategie besteht darin, zu erkennen, wer vor dem Durchbruch steht, und dann zuzuschlagen. Für 50 Millionen Euro statt für 100. In den vergangenen Jahren kam kein Spieler für teures Geld, der älter war als 26. Mit einer Ausnahme. Im 29-jährigen Thiago sah man offenbar etwas Besonderes. Wer das Spiel gegen Villarreal verfolgt hat oder das Derby am Wochenende gegen Everton, die Partien davor gegen Manchester United und Man City, wer diesen Fußballer also aktuell im Liverpooler Mittelfeld erlebt, versteht, warum. Liverpool war schon zuvor eine der weltbesten Mannschaften gewesen. Aber mit Thiago hat sich die Spielweise der Reds verändert. Er erweitert Klopps Repertoire.

Es gab Zeiten, da wären 90 Minuten wie die von Anfield am gestrigen Abend für Klopp womöglich zum Problem geworden. Sehr tief verteidigende Gegner zu besiegen, die so gut organisiert sind wie die Spanier, damit tat sich das Team schwerer als Rivale Man City mit Pep Guardiola. »Wie wir verteidigt haben, war der Schlüssel« Das lag auch daran, dass die Liverpooler Mittelfeldspieler im 4-3-3 in Ballbesitz vor allem eine Aufgabe hatten: absichern. Der Sechser hielt seine Position vor der eigenen Abwehr, die beiden Achter bewachten die Zone hinter den vorgeschobenen Außenbahnspielern. Das Verhindern von Kontern ist bis heute Liverpools Fußball-DNA. »Wie wir verteidigt haben, war heute der Schlüssel«, sagte Klopp nach dem Villarreal-Spiel: »Wenn man sie nur einen Moment nicht unter Druck setzt, kombinieren sie sich schnell nach vorne.« Dazu kam es nicht, einen einzigen Schuss ließen die Engländer zu.

Sechser Fabinho und Achter Jordan Henderson spielten damals wie nun gegen Villarreal im Mittelfeld. Aber Georginio Wijnaldum, inzwischen in Paris, wurde durch Thiago ersetzt. Und so ist Liverpools Spiel ein anderes.

Bild vergrößern Keine untypische Pose: Der grätschende Thiago Foto: LLUIS GENE / AFP

Das Einzigartige an Thiago ist, dass er in mehreren unterschiedlichen Bereichen Weltklasse verkörpert. Er ist, im Gegensatz zu Wijnaldum, herausragend gut darin, mit seinen Pässen Raumgewinn zu erzielen, also nicht bloß zur Seite zu spielen, sondern an Gegnern vorbei. Laut Datenportal fbref zählt er in dieser Hinsicht derzeit zum besten Prozent in Europas Topligen. Er hält zudem das Spiel am Laufen wie kein anderer im Kader, indem er sich im richtigen Winkel anspielbar macht. Das ist komplexer, als es klingt, weil es Antworten auf mehrere Fragen erfordert. Wo muss ich stehen, damit: mein Teamkollege eine Anspielstation hat, bevor er unter Druck gerät

ich nicht selbst nach der Ballannahme unter Druck gerate

ich zumindest eine eigene neue Anspielstation habe

und diese auch noch sinnvoll das Spiel fortsetzen kann, also nicht selbst in Bedrängnis gerät. Thiago bringt dieses Ballbesitzelement ins Liverpooler Spiel ein, ohne aber die defensive Stabilität zu vernachlässigen. Denn der Spanier ist auch ein exzellenter Abräumer. Schon in der Bundesliga zählte er über Jahre hinweg immer zu den besten Balljägern der Liga.