Der ehemalige Fußballweltstar Thierry Henry wird Trainer von Montreal Impact. Der kanadische Klub aus der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) gab die Verpflichtung des Welt- und Europameisters für zwei Jahre plus Option auf eine Verlängerung bis 2022 bekannt.

Henry hatte zuletzt Belgien bei der WM 2018 in Russland als Co-Trainer betreut, die Roten Teufel wurden Dritter. Anschließend übernahm der Franzose in seiner Heimat die AS Monaco, wurde allerdings im Januar nach nur zwei Siegen in zwölf Ligaspielen rasch wieder freigestellt.

"Eine große Ehre für mich", sagte der 42-jährige Henry, "ich kenne die Liga gut und habe hier viele schöne Momente erlebt." Henry hatte zwischen 2010 und 2014 als Aktiver 122 Spiele für die New York Red Bulls in der MLS absolviert - und dabei in fünf Duellen mit Montreal neun Tore erzielt.

Zuvor war er für den FC Barcelona, FC Arsenal, Juventus und AS Monaco aktiv. Mit Barcelona gewann er 2009 die Champions League, mit der französischen Nationalmannschaft wurde er 1998 Weltmeister und 2000 Europameister. In der Premier League war er viermal Torschützenkönig, 2003 wurde er als Welttorjäger ausgezeichnet.