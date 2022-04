Der ehemalige Bundesligatrainer Thomas Doll wechselt nach Indonesien. Der 56-Jährige hat einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2025 bei Persija Jakarta unterschrieben. Das gab der indonesische Erstligist am Samstag offiziell bekannt .

»Es ist für mich eine Ehre, zu einem der großen Teams in Indonesien zu gehen«, wird Doll in einer Klubmitteilung zitiert. Er übernimmt auch die Aufgaben eines Managers. Doll stellte sich in einer Videobotschaft den Anhängern seines neuen Klubs vor.